Desert: sand, dunes and intangible vastness

Mark Robertz His attention is focused on the landscape in its many forms. His focus is on the photographic realization of landscapes as they are formed by nature and shaped by human use and culture. He also likes to perceive landscape as a resonating space for his own soul. In the same way that he sees landscape as a work of art. He regularly passes on his knowledge to interested parties in workshops and on photo trips/excursions and as an author. He is a member of the BBK - Professional Association of Visual Artists. markrobertz.de





...sand as far as the eye can see, spread over large and small dunes on the plain. Everything is bare without a green splash of colour to distract the eye, plus unbearable heat. This roughly corresponds to the European perception of deserts. On closer inspection, however, they could be divided into sand, stone, rock and other desert forms, for example, with a geographic perspective.

My focus is on a sandy desert, more precisely, the Rub al-Chali in the south of the Arabian Peninsula. Known in English as ‘The Empty Quarter’. It is the largest sand desert in the world and, depending on the source, extends over 270,270 mi² (approx. 700,000 km²). It covers the territories of Yemen, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Oman.

This region became famous through travelogues such as “Arabian Sands” or “The Wells of the Desert” by Sir Wilfred Thesiger (1910 - 2003). He was one of the first Europeans to cross this desert between 1947 and 1950. The virtual collection ‘Pitt Rivers’ provides an insight into his photographic legacy with Bedouin portraits and numerous photographs of the desert.

My journeys in this region take me in small groups of photography enthusiasts interested in the landscape, from Muscat, the capital, southwards to Salala or vice versa.

This region became famous through travelogues such as “Arabian Sands” or “The Wells of the Desert” by Sir Wilfred Thesiger (1910 - 2003). He was one of the first Europeans to cross this desert between 1947 and 1950.

After crossing either the Hajar Mountains (Jibal al-Hajar) or the Dhofar Mountains (Jibal Dhufar), the routes take us inland close to the border with Saudi Arabia, far off the beaten track through the Sultanate.

Shortly after landing, the pulse rate changes - if we are still conditioned to the European speed of movement, life in Oman moves noticeably slower. Not when visas are being issued or luggage is being unloaded. It is the pace of progress here that adapts to the ambient temperature. In the winter months, this is around 25 °C (77 °F) on the coast and up to 33 °C (approx. 91 °F) inland.

Once inland, it quickly becomes clear that there is little greenery (trees, meadows, fields, etc.) or structures for the eyes and mind to latch onto. It is not just a visual reduction of stimuli that accompanies us in the vast plain before the desert. Earth colours and even white rocks dominate. Here and there, we come across the odd acacia tree. Petrol stations along the way are sparsely framed by a service station, a hotel, a small mosque and a garage.

As we leave the tarmac road, a gravel track accompanies us, as so often, to the oases on the edge of the stony plain. After letting the air out of the tyres, our desert adventure begins. Not from one moment to the next, we are greeted by the first small, waist- to man-high dunes. A few miles further on, the dunes reach a height of over 50 metres, with long ridges leading from peak to peak of a dune complex. But before we reach them, we first have to climb the dunes by the sweat of our brow over a flank. These large or high dunes were formed thousands of years ago. They appear to be firmly rooted and only change their surface contours with the wind. But that is quite enough to adapt our route from the previous year to the new conditions on site.

The course of our adventure adapts to the position of the sun. As at home, dawn and dusk offer the most interesting light from a photographic point of view. So we start with the dawn at around six o'clock in the camp and look for a suitable view in the immediate vicinity. Our photo spot is often in the immediate vicinity – just 50 to 100 metres above us on one of the dune ridges. After breakfast, we clear our camp and set off at around nine o'clock. If we come across any impressive views during the day, we take a photo stop.

As a rule, we don't use a tripod, except for focus stacking or panoramic shots. We spend our lunch break in the shade of our vehicles, under an awning we set up between them. If there is a fountain nearby, we like to combine the break with a refreshing shower. In the late afternoon, we usually reach our next overnight stop by 3.30 pm. Depending on their preference, the participants set up their tent, while others put up their sleeping bag directly under the canopy of thousands and thousands of stars. Once the camp has been set up, we sit together in a cosy atmosphere with tea/coffee/cocoa and biscuits before setting off again to take photos. We gather around the campfire for dinner.

As a rule, we don't use a tripod, except for focus stacking or panoramic shots. We spend our lunch break in the shade of our vehicles, under an awning we set up between them. If there is a fountain nearby, we like to combine the break with a refreshing shower.

During the day, as we drive through the dune valleys, we wonder from time to time whether we are in a landscape or rather in a natural environment in the sense of wilderness. After all, we so often talk about a desert landscape. Desert landscape - that sounds so obvious. But doesn't a landscape always presuppose human or cultural utilisation and shaping? Forest landscapes in contemporary Central Europe usually refer to forest plantations rather than original forests. Mountain landscapes are culturally characterised by alpine pastures, hiking and skiing areas and traffic arteries. River and lake landscapes have been straightened, dammed and controlled by man, and sometimes even created. 'Here', where we are in the desert, the dunes are characterised exclusively by wind and weather.

The formerly free-roaming camels are now accompanied by shepherds who provide the animals with water and food, milk the camels and slaughter them in due course. Apart from their tracks in the sand, they leave no visible changes in the dunes here. Any tyre tracks, like the camel tracks, are covered by the wind and sand. What remains are the eroded bushes on the sides of the dunes, just like on the plain. This natural environment has anything but a negative effect on us. Wilderness - taking into account the geographical conditions, in which we move respectfully.

The word wilderness: in earlier times, it was associated with negative characteristics, for example, as unpredictable, inhuman, unproductive, unfriendly, uncomfortable, untamed, scary, unsentimental, unjust, unembellished and various other negations. During these days, we feel how good this “empty space” without human intervention is for us. It seems as if the deprivation of sensory impressions sensitises our perception.

A journey through the desert often turns out to be a balancing act between an altered, heightened consciousness and a hallucination. Depending on your point of view, you could also think that the reality experienced here is like a hallucination caused by a lack of distraction (consumption, hunger for experience, etc.).

On the way, we enjoy the view, especially the vastness, which is difficult to put into words here. Even though our line of sight is repeatedly obscured by higher dunes, we know that beyond these dunes, which are visible to us, the desert continues for countless kilometres. Over the days, the theory develops that the desert is a place of contrasts. For example:

We move in a space that is not tangible or imaginable, and we are shown our limits by our own physical and mental possibilities. Furthermore, this seemingly unlimited space is divided by below (desert) and above (sky) - similar to day and night.

The dunes: stationary, rooted and yet their surface contours are subject to continuous change due to the constant wind: the transience of the moment in the face of eternity.

Surrounded by dry sand, many a mind threatens to drown in the feelings and emotions it is thrown back upon.

Our European hearing, very much conditioned to the urban topography, is confronted with the silence of the desert (to be equated with eternity). What some describe as pure pleasure is like a silent inner scream for others. We move in a space that is not tangible or imaginable, and we are shown our limits by our own physical and mental possibilities. Furthermore, this seemingly unlimited space is divided by below (desert) and above (sky) - similar to day and night.

The colour green - even if it is very limited in the desert - it does exist! Scattered throughout the dune valleys, small lush green bushes with a leathery surface grow close to the ground. Occasionally, gnarled umbrella acacias rise up in the dunes. I am impressed by the numerous, delicate bushes.

At dawn, they offer me favourite motif opportunities. In the immediate vicinity of the bushes, countless tracks from the previous night are visible in the morning hours. They belong to beetles and mice, occasionally a desert fox. They enjoy our vegetable scraps from dinner.

When I set out to photograph the landscape at home, I occasionally take the time to stage the same motif at different times of the day - here in the desert, this approach is almost a must! When we reach our campsite in the afternoon, the first dune valleys are already sinking into long, dark shadows under the light blue sky. The following morning, the sun is directly opposite the dunes and the sky is a vibrant blue (with the same white balance and toning, mind you). Shadows do not seem to exist at this time - the colours of the sand are remarkable.

The question is often asked whether the sand is “really” that red. Between you and me: I don't know! Depending on the time of day, the position of the sun and the direction of the sun, the same dune appears in different colours: White-yellowish in the backlight, with sidelight towards the sun it appears in a pale mixture of ochre and dull yellow tones, orange-coloured in the sidelight with the sun or red-brown with the sun behind it. A play of colours that is second to none!

Depending on the time of day, the position of the sun and the direction of the sun, the same dune appears in different colours: White-yellowish in the backlight, with sidelight towards the sun it appears in a pale mixture of ochre and dull yellow tones, orange-coloured in the sidelight with the sun or red-brown with the sun behind it. A play of colours that is second to none!

With all the colours, there are also deliberately colourless shots, reduced to a light-dark contrast as well as structures and shapes, in black and white. Here, the colour of the sand is deliberately pushed into the background. Instead, my focus is on the entertaining play of light and shadow in the morning and evening hours.

Despite all the fascination and enthusiasm for the sandy expanse and emptiness, after ten days in the desert we look forward to the comforts of civilisation. As we immerse ourselves in it, the stimuli increase again, visually as well as all the other sensory organs. But before we indulge in the sensory overload at the evening souq in the city, we immerse ourselves in the waves of the Arabian Sea away from the tourist hotspots.

Regardless of whether we were travelling through nature in its wild and pristine form or a desert landscape, in the words of the American natural philosopher Edward Abbey (1927 - 1989): ‘Wilderness is a necessary part of the human spirit, it is as important to our lives as water and good bread.’ Or as an Arabic proverb puts it: ‘Water cleanses the body - the desert cleanses the soul.’

German Version

Wüste: Sand, Dünen und Weite…

…Sand, soweit das Auge reicht, verteilt auf großen und keinen Dünen, in der Ebene. Alles kahl ohne einen grünen Farbklecks der das Auge ablenkt, dazu unerträgliche Hitze. Das entspricht in groben Zügen einer europäischen Wahrnehmung von Wüsten. Dabei ließen sie sich bei genauerer Betrachtung, beispielsweise mit dem Blick der Geografie in Sand-, Stein- oder Fels- und weitere Wüstenformen unterscheiden.

Mein Augenmerk liegt einer Sandwüste, genauer gesagt der Rub al-Chali im Süden der Arabischen Halbinsel. Im englischen Sprachraum bekannt als „The Empty Quarter“. Sie ist die größte Sandwüste der Erde und erstreckt sich, je nach Quelle auf über 270.270 mi² (ca. 700.000 km²). Dabei bedeckt sie Staatsgebiete des Yemen, Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate sowie des Omans.

Bekannt wurde diese Region durch die Reiseberichte wie ‚Arabian Sands ‚oder ‚Die Brunnen der Wüste‘ von Sir Wilfred Thesiger (1910 - 2003). Er durchquerte zwischen 1947 und 1950 als einer der ersten Europäer diese Wüste. Einen Blick in seinen fotografischen Nachlass mit Beduinen-Portraits und zahlreichen Aufnahmen der Wüste, ermöglicht die virtuelle Sammlung, Pitt Rivers.

Meine Reisen in dieser Region führen mich in mit kleinen Gruppen von landschaftsinteressierten Fotoenthusiasten, ab Maskat der Hauptstadt in Richtung Süden nach Salala oder umgekehrt. Die Routen verlaufen, nach dem wir wahlweise das Hadschar-Gebirge (Dschibal al-Hadschar) oder die Dhofar Mountains (Dschibal Dhufar) überquert haben, um ins Landesinnere zu gelangen nahe der Grenze zu Saudi-Arabien – weit abseits der üblichen Reiserouten durch das Sultanat.

Bereits kurz nach der Landung verändert sich der pulsgebende Takt – sind wir noch auf europäische Bewegungsgeschwindigkeit konditioniert, bewegt sich das Leben in Oman spürbar langsamer.

Nicht etwa beim Ausstellen der Visas oder dem Entladen des Fluggepäcks. Es ist das Vorankommen, dass sich hier der Umgebungstemperatur anpasst. Diese liegt in den Wintermonaten an der Küste um die 25 °C (77 °F) im Landesinneren bis zu 33 °C (ca. 91 °F).

Im Landesinneren angekommen, wird schnell klar, dass Auge und Geist wenig Grünes (Bäume, Wiesen, Felder, etc.) oder Strukturen geboten werden, an denen sie sich festhalten können. Es ist nicht nur eine visuelle Reizreduzierung, die uns in der weitläufigen Ebene vor der Wüste begleitet. Es dominieren Erdfarben bis hin zu weißen Gesteinen. Hier und da stoßen wir auf vereinzelte Akazien. Tankstellen am Wegesrand werden spärlich eingerahmt von einem Rasthaus, Hotel, einer kleinen Moschee und nicht zuletzt einer Autowerkstatt.

Mit dem Verlassen der Asphaltstraße begleitet uns wie so oft eine Schotterpiste bis zu den Oasen am Rand der steinigen Ebene. Nach dem Ablassen der Luft aus den Reifen beginnt unser Abenteuer Wüste. Nicht von jetzt auf gleich, es sind erste kleinere, hüft- bis mannshohe Dünen, die uns in Empfang nehmen. Einige Kilometer weiter, erreichen die Dünen schon eine Höhe von über 50 Metern, mit langgezogenen Graten, die von Spitze zu Spitze eines Dünenkomplexes führen.

Doch bevor wir diese erreichen, heißt es im Schweiße unseres Angesichts erst einmal die Dünen über eine Flanke zu erklimmen. Diese großen bzw. hohen Dünen fanden ihre Grundform bereits vor Jahrtausenden. Sie wirken wie fest verwurzelt und verändern lediglich ihre Oberflächenkontur mit dem Wind. Doch das reicht vollkommen aus, um unseren Routenverlauf aus dem Vorjahr an die neuen Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

Der Tagesverlauf unseres Abenteuers passt sich dem Stand der Sonne an. Wie zu Hause, bieten die Morgen- und Abenddämmerung aus fotografischer Sicht das interessanteste Licht. So starten wir mit der Morgendämmerung gegen sechs Uhr im Camp und suchen uns eine geeignete Aussicht in der näheren Umgebung. Häufig findet sich unser Fotospot in unmittelbarer Nähe – nur eben 50 bis 100 Höhenmeter über uns auf einem der Dünenkämme. Nach dem Frühstück räumen wir unser Lager und brechen gegen neun Uhr auf. Stoßen wir untertags auf beeindruckende Perspektiven, legen wir einen Fotostopp ein. Hierbei verzichten wir in der Regel auf den Einsatz des Stativs, ausgenommen beim Focus-Stacking oder bei Panorama-Aufnahmen. Die Mittagspause verbringen wir im Schatten unserer Fahrzeuge, zwischen denen wir ein Sonnensegel aufspannen. Befindet sich ein Brunnen in der Umgebung, kombinieren wir die Pause gerne mit einer erfrischenden Duschmöglichkeit.

Am späteren Nachmittag erreichen wir für gewöhnlich bis 15Uhr30 unseren nächsten Übernachtungsplatz. Je nach Vorliebe, richten sich die Teilnehmenden ihr Zelt her, während sich andere mit ihrem Schlafsack direkt unter dem Zeltdach von abertausenden Sternen betten. Ist das Camp soweit eingerichtet sitzen wir bei Tee / Kaffee / Kakao und Plätzchen gemütlich beieinander, bevor wir erneut zum Fotografieren aufbrechen. Zum Abendessen versammeln wir uns rund um das Lagerfeuer.

Tagsüber während wir die Dünentäler durchfahren, hängen wir von Zeit zu Zeit der Frage nach, ob wir uns hier in einer Landschaft oder doch eher in einem Natururraum im Sinne von Wildnis bewegen. Sprechen wir doch so oft von einer Wüstenlandschaft. Wüstenlandschaft – das sagt sich so selbstverständlich. Doch setzt eine Landschaft nicht auch immer eine menschliche bzw. kulturelle Nutzung, Prägung voraus? Waldlandschaften im gegenwärtigen Mitteleuropa beziehen sich für gewöhnlich auf Forstplantagen als auf ursprüngliche Wälder. Berglandschaft sind kulturgeprägt von Almen, Wander- und Skigebieten und Verkehrsadern. Fluss- oder Seelandschaften von Menschenhand begradigt, aufgestaut und kontrolliert, mitunter auch erst erschaffen.

Hier‘ wo wir uns in der Wüste bewegen, sind die Dünen ausschließlich von Wind und Wetter geprägt. Die ehemals freilebenden Kamele werden heute von Hirten begleitet, die die Tiere mit Wasser und Futter versorgen, Kamelkühe melken und zu gegebener Zeit schlachten. Abgesehen von ihren Spuren im Sand hinterlassen sie hier keine sichtbaren Veränderungen in den Dünen. Etwaige Reifenspuren werden wie die Kamelspuren von Wind und Sand zugedeckt. Was bleibt sind die abgefressenen Büsche an den Dünenflanken wie in der Ebene. Auf uns wirkt dieser Naturraum alles andere als negativ. Wildnis – unter Berücksichtigung der geografischen Gegebenheiten, in welcher wir uns respektvoll bewegen.

Reizwort Wildnis: in früheren Zeiten wurde diese eher mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht. Beispielsweise als unberechenbar, unmenschlich, unproduktiv, unfreundlich, unbehaglich, ungezähmt, unheimlich, unsentimental, ungerecht, ungeschönt und verschiedene Negierungen mehr. Wir spüren während dieser Tage, wie gut uns dieser ‚leere Raum‘ ohne menschliches Einwirken tut. Es scheint so, als würde der Entzug von Sinneseindrücken unsere Wahrnehmung sensibilisieren. So entpuppt sich eine Reise durch die Wüste nicht selten als Gratwanderung zwischen verändertem – gestärkten Bewusstsein oder auch einer Halluzination. Denn je nach Standpunkt könnte man auch meinen, dass die hier erlebte Wirklichkeit einer Halluzination gleicht, welche durch den Mangel von Ablenkung (Konsum, Erlebnishunger, etc.) entsteht.

Unterwegs genießen wir die Aussicht, vor allem die Weite, die sich hier nur schwerlich in Worte fassen lässt. Auch wenn unsere Sichtachse immer wieder von höheren Dünen verdeckt wird, so wissen wir doch, dass es hinter diesen, für uns sichtbaren Dünen noch unzählige Kilometer so wüst weitergeht. So entwickelt sich über die Tage die Theorie, dass es sich bei der Wüste um einen Ort der Gegensätze handelt. Beispielsweise:

bewegen wir uns in einem nicht greifbar oder vorstellbar weiten Raum, werden wir durch unsere eigenen physischen, wie psychischen Möglichkeiten in unsere Grenzen gewiesen. Weiterhin wird dieser scheinbar unbegrenzte Raum durch unten (Wüste) und oben (Himmel) geteilt – ähnlich wie Tag und Nacht.

die Dünen: stillstehend, verwurzelt und doch unterliegen sie in ihrer Oberflächenkontur durch den ständigen Wind einer kontinuierlichen Veränderung: die Vergänglichkeit des Moments im Angesicht der Ewigkeit.

umgeben von trockenem Sand droht so mancher Geist in seinen Gefühlen und Emotionen, auf die er zurückgeworfen wird zu ertrinken.

unser europäisches Gehör, sehr auf die städtische Topografie konditioniert, wird mit der Stille der Wüste (gleichzusetzten mit der Ewigkeit) konfrontiert. Was die einen als puren Genuss bezeichnen, gleicht für andere einem stillen innerlichen Schrei.



Die Farbe Grün – auch wenn sie sehr reduziert in der Wüste in Augenschein tritt – es gibt sie! Verteilt in den Dünentälern wachsen häufig, bodennah kleine sattgrüne Büsche mit ledriger Oberfläche. Gelegentlich erheben sich knorrige Schirmakazien in den Dünen empor. Beeindruckend nehme ich die zahlreichen, feingliedrigen Büsche wahr. Sie bieten mir in der Morgendämmerung liebgewonnene Motivmöglichkeiten. In der näheren Umgebung der Büsche, sind in den Morgenstunden unzählige Spuren aus der vorangegangenen Nacht sichtbar. Sie gehören zu Käfern und Mäusen, gelegentlich einem Wüstenfuchs. Sie erfreuen sich an unseren Gemüseabfällen vom Abendessen.

Breche ich zu Hause auf, um in der Landschaft zu fotografieren, nehme ich mir gelegentlich Zeit, um ein und dasselbe Motiv zu unterschiedlichen Tageszeiten zu inszenieren – hier in der Wüste, drängt sich diese Vorgehensweise geradezu förmlich auf! Erreichen wir in den Nachmittagsstunden unseren Lagerplatz, versinken die ersten Dünentäler bereits in langen, dunklen Schatten unter dem hellblauen Himmel. Am Morgen darauf, steht die Sonne direkt gegenüber dem Dünenzug, der Himmel alles überthronend leuchtet in einem kräftigen Blau (wohlgemerkt bei demselben Weißabgleich inkl. Tonung). Schatten scheinen zu dieser Zeit nicht zu existieren – bemerkenswert dabei: die Farben des Sandes. Häufig wird die Frage gestellt, ob der Sand ‚wirklich‘ so rot ist. Unter uns: Ich weiß es nicht! Je nach Tageszeit bzw. Sonnenstand sowie der Blickrichtung zur Sonne, zeigt sich ein dieselbe Düne in unterschiedlichen Farben: Weiß-gelblich im Gegenlicht, mit Seitenlicht zur Sonne hin erscheint er in einer fahlen Mischung aus Ocker und stumpfen Gelbnoten, orange-farben im Seitenlicht mit der Sonne oder rotbraun mit der Sonne im Rücken. Ein Farbspiel das seines Gleichen sucht!

Bei all den Farben bieten sich auch gezielt farblose Aufnahmen, reduziert auf einen Hell-Dunkelkontrast sowie Strukturen und Formen, in Schwarz-Weiß an. Hier rückt die Farbe des Sandes gezielt in den Hintergrund. Stattdessen liegt mein Fokus auf dem kurzweiligen Licht- und Schattenspiel in den Morgen- und Abendstunden.

Bei all der Faszination und Begeisterung für die sandige Weite und Leere, freuen wir uns nach zehn Tagen in der Wüste auf die Annehmlichkeiten der Zivilisation. Mit dem Eintauchen in diese nehmen auch die Reize wieder zu, visuell wie auch all die anderen Sinnesorgane. Doch bevor wir uns der Reizüberflutung auf dem abendlichen Souq in der Stadt hingeben, tauchen wir Abseits der touristischen Hot-Spots mit Haut und Haar in die Wellen des Arabischen Meeres ein.

Ungeachtet der Frage, ob wir jetzt eine Natur in ihrer wilden wie ursprünglichen Form oder eine Wüstenlandschaften durchquerten, in Anlehnung an den US-amerikanischen Naturphilosophen Edward Abbey (1927 - 1989): „Wildnis ist ein notweniger Teil des menschlichen Geistes, sie ist ebenso wichtig für unser Leben wie Wasser und gutes Brot.“ Oder wie es ein arabisches Sprichwort formuliert: „Wasser reinigt den Körper – die Wüste reinigt die Seele.“