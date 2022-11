Mark Robertz

Zugspitze

The Zugspitze - Prince of the Bavarian summit world. At just under 3,000 m, it is not one of the highest peaks in the Alps. But its rugged, steeply sloping rock faces promise a multitude of impressive views. Even though the summit plateau has been fully developed for tourism, a visit to the summit invites you to linger and marvel.

With its 2,962 meters, it towers over the south of Bavaria. It is not only the highest peak of the Wetterstein Mountains in which it rises, but also the highest peak in Germany. It is hardly surprising that the tourism association advertises here with the slogan "The Top of Germany".

The massive peak was named after the pagans. The tribes settled in the valley once believed that the gods of the wind lived high up on the summit, as the snow flags 'pulled' over the summit ridges. More likely is the derivation of the name from the 'paths' of the avalanches that thunder down into the valley from the steep northern walls in the winter months until spring.

Whereas the documented first ascent in August 1820 took place in silence and seclusion, today's summit is more like a Tower of Babel. Since the 1960s, the formerly three-part summit has been increasingly adapted to the demands of 'modern' mountain tourism. Mountain railways unload their gondolas on the western and middle summit. Here, visitors can indulge in the romance of the Alps in safe terrain with chest high railings. The eastern summit is home to the summit cross, which is visible from afar. It originated on the western summit and was donated by the priest Christoph Ott in 1851. At today's summit cross, the world of mountaineers and adventure-hungry mountain tourists who venture over to the eastern summit peak merge.

On the way down from Munich into the Bavarian Oberland, the peaks of the Ester Mountains (left, to the east), the Wetterstein Mountains (centre to the south) and the Ammergau Alps (right, to the west) can be seen from afar in good visibility. The massive rocks of the Wetterstein Mountains are visible from a distance, rising more steeply than the neighbouring mountain ranges just mentioned. The most striking is the Alpspitze (2,628 m) with its triangular peak. From here, the Jubiläumsgrat (Jubilee Ridge) leads westwards directly towards the Zugspitze. In front of the Zugspitze rise the peaks of the Waxensteiner, a small mountain group with the Großer and Kleiner Waxenstein, Zwölferkopf and Mandl. These are separated from the Zugspitze by the deep-cut Höllental valley with the remains of the Höllentalferner, one of three former glaciers that originally spread along the Zugspitze.

The summit region is reached in just a few minutes thanks to the Bavarian and Tyrolean cable cars. Once you reach the top of the visitor terrace, you are greeted by a 360° panoramic view. In good weather, the view stretches over 250 kilometres and covers more than 400 peaks. Among them are the Watzmann (2,713 m) in the Berchtesgaden Alps in the east, the Marmolata (3,343 m) in the Italian Dolomites in the south and the Feldberg (1,493 m) in the Black Forest in the west - it is the highest peak in the low mountain range in Germany.

Despite the grandiose view, the question of where alpine nature is to be found sprouts up in my mind. Detached from the tourist hustle and bustle and away from the well-known hot spots, I find it! My gaze leads me past the summit cross to the Jubiläumsgrat. Far back on the horizon, the peaks of the Karwendel can be seen. On some autumn days, the fog-shrouded Isar valley can be seen from the pass to the summit cross. It is nestled between the mountain flanks of the Isar Mountains (left, north) and the Karwendel (right, south). In the background, row after row of peaks rise out of the morning mist.

Much closer, the Jubiläumsgrat (Jubilee Ridge) catches my eye. The jagged ridge between Zugspitze and Alpspitze offers an impressive play of light and shadow in the orange morning sun. While it is popular as an alpine climb in the summer and autumn months until the first snow falls, in the icy winter months it is reserved for only a few enthusiasts with the appropriate equipment and experience. During this time, the dancing snow flags can be observed above the rocks decorated with snowdrifts.

During the cold winter nights, low-pressure systems rich in precipitation turn the summit peak and its cross into a bizarre icy backdrop. The freezing temperatures at the back of the weather may seem to freeze the tips of fingers and noses, but they also purify the air. So dawn envelops this rugged mountain world in a warm play of colour. On cloudy nights, the temperatures do not sink so low as to promise an intense play of colour, but they do mystically veil the view of the lower-lying Höllental. The alpine foehn, or more precisely the southern foehn, brings a completely different kind of play of light and colour. The wintry foehn is accompanied by thaws and stormy lows, not infrequently of hurricane force. High above the peaks, the foehn drives threateningly heavy cloud formations across the sky. While the temperatures in the valley are still in the double digits below zero, the thermometer on the Zugspitze rises to 0°C. Cable car operations are often suspended in such weather conditions for safety reasons.

Back to a warmer season: Autumn with its 'Indian summer' promises a magnificent view in the morning and evening hours. At this time of year, I am just as enthusiastic about the view in the evening twilight to the north, over the Eibsee and Loisachtal into the Alpine foothills as I am about the view to the west in the neighbouring Lechtal and Allgäu Alps. Now it is also worth taking a look at the opposite side of the sunset. Here the Zugspitze peak itself casts a large shadow on the autumn evening sky. Turning your gaze back to the sunset, it offers an impressive perspective even after a late summer thunderstorm. Even if the brilliant evening glow fails to appear and instead the rain clouds dissipate over the peaks further west.

You will certainly have guessed by now that the development of the summit mentioned at the beginning also took hold of the landscape lying at the foot of the Zugspitze massif. But impressive places are also hidden here. Sometimes quiet and peaceful, like on the shores of the Eibsee at dawn or dusk. The islands that line up along the small bays sparkle like jewels in the crystal-clear water. No wonder the lake is considered one of the most beautiful lakes in the Bavarian Alps.

With a deafening roar and accompanied by a cold breeze, a path carved into the rock leads through the approximately 700 m long Partnachklamm (gorge). The small river has its source on the plateau of the Zugspitzplatt, almost 2,000 m higher up, which it drains. Over the past millennia, it has carved out a gorge up to 70 m deep through the rocky ridge before flowing into the Loisach.

To the northeast of the municipality of Garmisch-Partenkirchen, the forested flanks of the Ester Mountains rise above the Loisach Valley. From the Wank (1,780 m), a long ridge, the massive summit of the Zugspitze massif shines in the late summer evening sun. In general, the Wank offers a beautiful view of the Wetterstein Mountains opposite. Similarly, the view from the small village of Wamberg is opposite; here, the steep, craggy rock faces tower to the south (left), while on the right the Loisachtal valley squeezes through between three mountains to reach the Murnau Moor shortly afterwards. This is one of the largest preserved near-natural moorland areas in Central Europe.

It is difficult for me to find an end here. Scattered in all directions are numerous small scenic fillets that are no less interesting. The Zugspitze massif with the other peaks of the Wetterstein range are 'merely' the highest peaks here. Many beauties hide in the valley or are hidden at medium altitude on the numerous mountain flanks...

Die Zugspitze – Fürst der bayerischen Gipfelwelt. Mit knapp unter 3.000 m zählt sie nicht zu den höchsten Gipfeln der Alpen. Doch ihre schroffen, steil abfallenden Felswände versprechen eine Vielzahl beeindruckender Aussichten. Auch wenn das Gipfelplateau touristisch voll erschlossen wurde, lädt ein Gipfelbesuch zum Verweilen und Staunen ein…

Die Zugspitze – sie überragt mit ihren 2.962 m den bayerischen Süden. Sie ist nicht nur der höchste Gipfel des Wettersteingebirges, in welchem sie emporragt, sondern auch der höchste Gipfel Deutschlands. Kaum verwunderlich, dass der Tourismusverband hier mit dem Slogan „Top of Germany“ wirbt.

Ihren Namen fand das wuchtige Gipfelmassiv bereits in heidnischer Zeit. Einst glaubten die im Tal angesiedelten Stämme das hoch oben auf dem Gipfel die Götter des Windes lebten, ‚zogen‘ doch die Schneefahnen über die Gipfelgrate. Wahrscheinlicher ist die Namensableitung, aus den ‚Zugbahnen‘ der Lawinen, die in den Wintermonaten bis ins Frühjahr von den steilen Nordwänden ins Tal donnern.

Bot sich den verbrieften Erstbesteigern im August 1820 ein Ort der Stille und Abgeschiedenheit, gleicht der heutige Gipfel eher einem Turmbau zu Babel. Seit den 1960iger Jahren wurde der ehemals dreiteilige Gipfel mehr und mehr den Anforderungen des ‚modernen‘ Bergtourismus angepasst. Auf dem westlichen und mittleren Gipfel entladen Bergbahnen ihre Gondeln. Hier können sich Besucher im sicheren Terrain mit hüft- bis bauchhohen Geländern der Alpenromantik hingeben. Der östliche Gipfel beherbergt das weithin sichtbare Gipfelkreuz. Dieses hatte seinen Ursprung auf dem Westgipfel und ist der Stiftung des Pfarrers Christoph Ott im Jahre 1851 zu verdanken. Am heutigen Gipfelkreuz verschmilzt die Welt der Bergsteiger und erlebnishungrigen Bergtouristen, die den Weg hinüber zum östlichen Gipfelstock wagen.

Auf dem Weg von München hinunter ins Bayerische Oberland, sind die Gipfel des Estergebirges (links, im Osten) dem Wettersteingebirge (mittig nach Süden) sowie der Ammergauer Alpen (rechts, im Westen) bei guter Sicht von weitem zu erkennen. Die massiven Felsen des Wettersteingebirges ragen schon aus der Ferne sichtbar, steiler empor als die gerade genannten, angrenzenden Gebirgsstöcke. Am markantesten reckt sich die Alpspitze (2.628 m) mit ihrem dreieckigen Gipfelstock dem Himmel entgegen. Von ihr führt der Jubiläumsgrat, nach Westen direkt auf die Zugspitze zu. Der Zugspitze vorgelagert ragen die Gipfel der Waxensteiner, einer kleinen Berggruppe mit dem Großen und Kleinen Waxenstein, Zwölferkopf und Mandl empor. Getrennt werden diese von der Zugspitze durch das tiefeingeschnittene Höllental mit den Resten des Höllentalfernes, einer von ehemals drei Gletschern, die sich ursprünglich an der Zugspitze verteilten.

Die Gipfelregion ist dank der bayerischen wie tirolerischen Bergbahnen nach wenigen Minuten erreicht. Oben auf der Besucherterrasse angekommen, wird man empfangen von einer 360° Panorama-Rundumsicht. Bei guter Witterung reicht der Blick über 250 Kilometer weit und erfasst über 400 Gipfel. Darunter der Watzmann (2.713 m) in den Berchtesgadener Alpen im Osten, im Süden in den italienischen Dolomiten die Marmolata (3.343 m) sowie im Westen den Feldberg (1.493 m) im Schwarzwald – er ist der höchste Mittelgebirgsgipfel in Deutschland.

In mir keimt ungeachtet der grandiosen Weitsicht kurzweilig die Frage auf, wo sich denn die alpine Natur wiederfindet. Losgelöst vom touristischen Treiben und abseits der bekannten HotSpots finde ich sie! So führt mein Blick vorbei am Gipfelkreuz auf den Jubiläumsgrat. Weit hinten am Horizont sind die Gipfel des Karwendels zu erkennen. Vom Übergang zum Gipfelkreuz ist an manchen Herbsttagen das nebelverhüllte Isartal zu erkennen. Es liegt eingebettet zwischen den Bergflanken der Isarberge (links, nördlich) und des Karwendels (rechts, südlich). Im Hintergrund ragen Gipfelreihe um Gipfelreihe aus dem Morgennebel.

Deutlich näher gelegen zieht der Jubiläumsgrat meinen Blick auf sich. Der zackige Grat zwischen Zug- und Alpspitze bietet in der orangen Morgensonne ein beeindruckendes Licht- und Schattenspiel. Während er in den Sommer- und Herbstmonaten bis zum ersten Schnee gerne als alpiner Steig begangen wird, ist er in den eisigen Wintermonaten nur einigen wenigen Enthusiasten mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung vorbehalten. In dieser Zeit lassen sich die tanzenden Schneefahnen über den mit Schneewehen verzierten Felsen beobachten.

Während der kalten Winternächte, verzaubern niederschlagsreiche Tiefdruckgebiete den Gipfelstock samt Gipfelkreuz in eine bizarre Eiskulisse. Die klirrenden Temperaturen auf der Wetterrückseite mögen zwar Finger- und Nasenspitze scheinbar erfrieren lassen, doch reinigen sie auch die Luft. So hüllt die Morgendämmerung diese schroffe Bergwelt in ein warmes Farbenspiel. In wolkenverhangenen Nächten sinken die Temperaturen zwar nicht so tief, als dass sie ein intensives Farbspiel versprechen, doch dafür verhüllen sie auf mystische Weise den Blick in das tiefergelegene Höllental. Eine ganz andere Art des Licht- und Farbenspiels bringt der Alpenföhn, genauer gesagt der Südföhn mit sich. Mit dem winterlichen Föhn gehen Tauwetter und Sturmtiefs, nicht selten in Orkanstärke einher. Hoch über den Gipfeln treibt der Föhn bedrohlich schwere Wolkenformationen über den Himmel. Während im Tal anfangs noch zweistellige Minusgrade herrschen, steigt auf der Zugspitze das Thermometer an die 0 °C. Der Seilbahnbetrieb wird bei solchen Wetterlagen häufig aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Zurück in eine wärmere Jahreszeit: Der Herbst mit seinem ‚Altweibersommer‘ verspricht in den Morgen- und Abendstunden eine grandiose Aussicht. Mich begeistert in dieser Zeit der Blick in der Abenddämmung nach Norden, über Eibsee und Loisachtal in das Alpenvorland ebenso wie der Blick nach Westen in den angrenzenden Lechtaler und Allgäuer Alpen. Jetzt lohnt sich auch ein Blick auf die entgegengesetzte Seite des Sonnenuntergangs. Hier wirft der Zugspitzgipfel selbst einen großen Schatten auf den herbstlichen Abendhimmel. Den Blick wieder auf den Sonnenuntergang gerichtet, bietet dieser auch nach einem späten Sommergewitter eine beeindruckende Perspektive. Selbst wenn das leuchtende Abendrot ausbliebt und sich stattdessen die Regenschwaden über den weiter westlich liegenden Gipfeln auflösen.

Sie werden es sicherlich schon erahnen, die eingangs erwähnte Erschließung des Gipfels erfasste auch die am Fuß des Zugspitzmassivs liegende Landschaft. Doch verbergen sich auch hier beeindruckende Orte. Mal stille und ruhige wie am Ufer des Eibsees in der Morgen- oder Abenddämmerung. Die Inseln, die sich entlang der kleinen Buchten aneinanderreihen funkeln wie Juwelen im kristallklaren Wasser. Kein Wunder, dass der See zu den schönsten Seen in den bayerischen Alpen zählt.

Mit ohrenbetäubendem Rauschen und von einem kalten Luftzug begleitet, führt ein in den Felsen, gehauener Pfad durch die ungefähr 700 m lange Partnachklamm. Seinen Ursprung, findet der kleine Fluss auf dem knapp 2.000 m höher gelegenem Plateau des Zugspitzplatt, welches sie entwässert. Dabei hat sie in den vergangenen Jahrtausenden eine bis zu 70 m tiefe Schlucht durch den Felsriegel ausgewaschen, bevor sie in der Marktgemeinde in die Loisach mündet.

Nordöstlich der Markgemeinde erheben sich die bewaldeten Flanken des Estergebirges über dem Loisachtal. Vom Wank (1.780 m) einem langgezogenen Bergrücken erstrahlt der wuchtige Gipfelstock des Zugspitzmassivs in der spätsommerlichen Abendsonne. Allgemein bietet der Wank eine schöne Aussicht auf das gegenüberliegende Wettersteingebirge. Ähnlich wie der Blick vom gegenüberliegenden Kirchdorf Wamberg; hier ragen südlich (links) die steilen, schroffen Felsflanken empor, während sich rechter Hand das Loisachtal zwischen drei Gebirgen hindurchzwängt, um kurz darauf das Murnauer Moos zu erreichen. Dieses zählt zu den größten noch erhaltenen naturnahen Moorgebieten Mitteleuropas.

Es fällt mir schwer hier ein Ende zu finden. Es reihen sich verstreut in alle Himmelsrichtung zahlreiche kleine landschaftliche Filetstücken aneinander, die nicht weniger interessant sind. Das Zugspitzmassiv mit den anderen Gipfeln des Wettersteingebirges bildet hier ‚lediglich‘ die höchsten Spitzen. Viele Schönheiten verbergen sich im Tal oder verstecken sich in mittlerer Höhe an den zahlreichen Bergflanken…